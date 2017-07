Taneční večer v Kulturáku

Zveme Vás na nejlepší taneční večery v Jáchymově, nejlepší hudba, nejlepší obsluha, největší výběr, super ceny, dobrá nálada a bezva retro pokud hledáte relax a odreagování jste na té nejlepší adrese.

Kulturák je přesňe to co jste dlouho hledali a přitom to máte na dosah ruky přijďte rádi Vás uvidíme, mírné vstupné zaplatíte a výborně se pobavíte!