Zámecké divadlo

FIMFÁRUM, LAKOMÁ BARKA – Jan Werich

Víte, co je to "fimfárum"? Ani vodník Čochtan to neví! A ve které vsi lakotila a škudlila farská kuchařka Barka? Proč našel učitel v lavici střeleného koloucha?

Párek chytrých pohádek pro celé rodiny, které jsme připravili na závěr prázdnin v krásném prostředí Zámeckého parku ve spolupráci s Městskou knihovnou za podpory Karlovarského kraje. Sezení zajištěno na lavičkách nebo na vlastních dekách, doporučujeme teplé oblečení a piknikové občerstvení s sebou.

V případě špatného počasí se představení uskuteční v Domu kultury.