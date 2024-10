Americký horor, který se pomalu ale jistě stává očekávanou událostí podzimní sezóny.

Film vznikl u nezávislého studia A24, které je vždy zárukou diváckého zážitku, a to i na poli hororového žánru (Děsivé dědictví, Slunovrat). HERETIK má v rukou jeden zásadní trumf a to obsazení HUGH GRANTA do role pro něj nepříliš typické, nicméně po shlédnutí filmu musím říct, že šlo o vynikající volbu!

Vstupné 150 Kč.

Vstupenky lze také zakoupit na pokladně kina, která je otevřena hodinu před začátkem promítání.

Režie S. Beck, B. Woods • Hrají H. Grant, Ch. East, S. Thatcher