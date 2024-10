Buffalo Kids. BYL TO DOBRÝ NÁPAD, JET NA DIVOKÝ ZÁPAD? Mary a Tom jsou irští sirotci, kteří připlouvají do New Yorku, kde je má vyzvednout jejich strýček a postarat se o ně. V přístavu však po strýčkovi není ani stopy, a tak se rozhodnou vydat se za ním do Kalifornie sami. Když máš totiž trochu odvahy a fištróna, dokážeš si poradit všude a se vším na světě, i když jsi třeba ještě pořád malý.

Tom a Mary se jen tak nedají a nasedají na vlak jedoucí napříč divokou Amerikou. Protože nemají peníze, nenápadně se připojí ke skupince sirotků cestujících do nových domovů na opačné straně země. Ve vlaku poznají neobyčejného kamaráda, který navždy změní jejich životy. Nabiti zvědavostí a přátelstvím jedou vstříc nebezpečným padouchům, překvapivým spojencům i nečekaným hrdinům, a hlavně nepřestavitelnému dobrodružství, aby nakonec našli svůj vysněný domov.

Vstupenky lze také zakoupit na pokladně kina, která je otevřena hodinu před začátkem promítání.

Režie Juan Jesús García Galocha, Pedro Solís García