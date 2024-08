Probuď v sobě kouzla. Cesta za legendou je neobyčejné dobrodružství Zaka a rebelky Indiany, kteří se vydají hledat Zakova ztraceného bratra Kyla a zachránit celý jejich magický svět. Cestou se jim do cesty připlete nečekaný pomocník. Obrovské chlupaté stvoření Wowo, které ale Zak nedopatřením promění v malou roztomilou potvůrku.

Cesta za legendou - V krásné zemi plné zeleně a kouzelných bytostí se objeví děsivé nestvůry, které donutí všechny její obyvatele vyhledat útočiště v opevněném městě. Mimo jeho zatím bezpečné hradby zůstávají pouze odvážná dvojčata Zak a Kyle. Kyle však záhadně, nečekaně a beze stopy zmizí. Když se ho Zak vydá hledat, setkává se s rebelkou Indianou, kterou doprovází magická bytost Lendar. To ale není jediné kouzelné stvoření, která se na cestu vydá s nimi. Zak nedopatřením proměnil dříve tři metry vysokou chlupatou obludu Wowo svým magickým nefritovým kamenem na malou, roztomilou, ale taky pěkně naštvanou potvůrku. Dokud Zak nenajde způsob, jak Wowoa přeměnit zpátky do jeho původní velikosti, Wowo s ním půjde kamkoli. Aby tato nepravděpodobná parta zachránila nejen Kylea, ale i jejich nádherný domov, vydávají se společně na neobyčejnou dobrodružnou výpravu, a to přímo do srdce země, která je obydlená nejen mnoha fantastickými bytostmi ale také velmi nebezpečnými monstry.

