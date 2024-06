Mattoni bus z Karlových Varů zdarma do Kyselky

Stejně jako v minulých letech můžete v době Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary navštívit západočeskou obec Kyselka. Zdarma vás odveze Mattoni bus z Karlových Varů. V Kyselce mohou pasažéři také zdarma navštívit Mattoni Muzeum, které mapuje historii stáčení minerální vody a firmy Heinricha Mattoniho.

Mattoni bus, který pojede trasu Divadelní náměstí v Karlových Varech – Kyselka a zpět, bude jezdit v období od 29. 6. do 6. 7. 2024 vždy dvakrát denně. Vůz vyhrazený pro linku Mattoni busu patří k nejmodernějším typům a jeho poznávacím znamením je polep Mattoni.

V Kyselce můžete navštívit místní minerální prameny nebo se projít turistickou stezkou „Po stopách skřítků“ či kolem historických budov bývalých lázní. Za návštěvu stojí i Mattoni Muzeum, které se nachází ve zrekonstruovaném Löschnerově pavilonu, původní stáčírně Mattoni. Muzeum představuje historii firmy od jejího založení obchodníkem Heinrichem Mattonim v roce 1873 dodnes. Expozice nabízí historické artefakty i moderní interaktivní prvky a dobové kostýmy, inspirované těmi ze seriálu Já, Mattoni.

V letošní sezóně si zde návštěvníci mohou nově prohlédnout také unikátní „vodní“ šaty, které vznikly k výročí 150 let Mattoni a byly představeny na loňském ročníku filmového festivalu. Po dobu konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary je Mattoni Muzeum otevřeno každý den od 9 do 16 hodin. Po předložení bezplatné jízdenky, kterou dostanete od řidiče Mattoni busu, získáte vstupné do Mattoni Muzea ZDARMA.

Časy odjezdu Mattoni busu (29. 6. – 6. 7. 2024):

Karlovy Vary – Divadelní náměstí (u Vřídla): 10:00 a 13:30

Kyselka – ústí cesty k Mattoni Muzeu: 12:15 a 15:45

Za projektem stojí Mattoni spolu s Dopravním podnikem Karlovy Vary.