Lenka Nová – VILA TOUR 2024

Vila Tour – série komorních koncertů na architektonicky zajímavých místech, která jsou zajímavá nejen stavebně, ale také lidsky. Místa, která provázely silné lidské příběhy, stejně jako je tomu v písních Lenky Nové.

Lenka Nová – zpěvačka s nezaměnitelným sametovým altem. Pochází z Brna, kde začínala se zpěvem v místních rockových kapelách. Poté 12 let působila v kapele Laura a její tygři, s níž odehrála stovky koncertů a vydala několik alb. Od roku 2008 úzce spolupracuje s textařem Michalem Horáčkem. Natočila s ním alba Ohrožený druh, Český kalendář a v roce 2016 album Čtyřicítka, kde je nejen interpretkou, ale také autorkou hudby.

Vydala čtyři sólová alba Nová deska, Psí hodina, již zmiňovaná Čtyřicítka a Dopisy. Od roku 2012 pravidelně koncertuje po celé České republice, ať už po boku Michala Horáčka, Petra Maláska, nebo Ondřeje Rumla.

Lesní mlýn – silný příběh manželů Kučeravých, kteří se rozhodli vdechnout nový život lázeňské perle. 8. srpna 2018 zakoupili zchátralý a 30 let opuštěný hotelový areál Donbas. Zaujala je krása místa, lázeňské parky přecházející do hlubokých lesů, zvuk potoka dodávajícího ruinám hotelu vyrůstajících přímo z jeho břehů až tajemný nádech a hlavně skrytá krása bývalého hotelu, vznešeného i v nánosech suti a ve spleti náletových dřevin. Rozhodli se tomuto místu vrátit kromě původního názvu Lesní mlýn i bývalý kypící život a krásu, aby pro návštěvníky připravili to nejkrásnější místo jejich odpočinku a nezapomenutelných zážitků.

A na co se mohou návštěvníci koncertu těšit? - Welcome drink v podobě šumivého alkoholického (nebo nealkoholického) nápoje z rodinného Jindrova vinařství. - Individuální prohlídka objektu a odborný výklad dědiců nebo průvodců. - Koncert Lenky Nové a doprovodných muzikantů Josefa Štěpánka na kytaru a Mikuláše Pokorného na piano (80 min.). - Ochutnávka vín z Jindrova vinařství.

Vzhledem k velikosti objektů je kapacita koncertů omezena.