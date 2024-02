I ta nejlepší máma někdy potřebuje pauzu!

Sylvie (Petra Hřebíčková) má lásku, rodinu, manželství, dobrou práci. Je pracovitá a zodpovědná. Sylvie všechno zvládne. Proto na ni ostatní spoléhají. Jenže… Najednou má pocit, že se jí život hroutí pod rukama a už to prostě nedává. Má chuť od všeho utéct, získat oddechový čas, aby promyslela, jak dát věci zase do pořádku. Hlavně ovšem musí dát do pořádku sama sebe. Ale kam se dá ukrýt? Kde najít kamarádku, která by jí uvařila meduňkový čaj, poslouchala a na nic se neptala? Je to šťastná náhoda nebo osud, že Sylvie v téhle chvíli potkává Annu? Anna (Lenka Vlasáková) je na první pohled tvrdá ženská, kterou nic neporazí. Ale taky potřebuje kamarádku. Jenom to ještě neví.

A pak je tu Sylviina máma Regina (Jana Švandová), která má vždy připravenou nějakou kritickou poznámku, zvláště co se týká Sylviina manžela Tomáše (Jaroslav Plesl). Podle ní není ani vhodný manžel pro Sylvii, ani vhodný otec pro Sylviiny děti. A jako zeť je… naprosto nesnesitelný.

Něco vám to připomíná? Skoro komedie Matka v trapu o rodině, lásce a přátelství je možná taky o vás!

Vstupné 140 Kč.

Délka akce: 95 minut

Rok výroby: 2023

Datum lokální premiéry: 22. únor 2024