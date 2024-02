Kung Fu Panda 4

Nejslavnější pandí bojovník všech dob se vrací a bude mít fůru práce.

Ve čtvrtém díle oblíbené série Kung Fu Panda bude Po vybírat svého nástupce, baštit knedlíčky, bojovat s dosud nejmocnějším protivníkem, ale hlavně… baštit knedlíčky.

Hrdina animované ságy Kung Fu Panda už mnohokrát prokázal, že si titul „Dračí bojovník“ navzdory všemu (zejména své nemotornosti) skutečně zaslouží. Pod odborným dohledem Mistra Šifu, se stará o to, aby jeho rodné Údolí klidu dostálo svému názvu. Jenže jeho mentor si teď usmyslel, že Po by měl povýšit a stát se duchovním vůdcem celého údolí a tím pádem také vybrat svého nástupce do role Dračího bojovníka. To se pandímu hrdinovi moc nezamlouvá, protože o duchovním vedení toho ví ještě mnohem míň, než na startu své hrdinské kariéry věděl o kung fu. Úvahy o novém ochránci Údolí klidu naneštěstí přeruší mocná čarodějnice, která je sice původem chameleón, jenže je to vlastně jedno, protože se dokáže proměnit prakticky v kohokoliv. A tahle potvora se právě rozhodla, že získá bojové dovednosti od všech legendárních kung fu bojovníků, které Po v minulosti porazil. Věří totiž, že jejich spojením se z ní stane monstrum, na které bude i Dračí bojovník krátký. Po tedy musí ještě na čas odložit duchovno k ledu, vyhrnout si rukávy a pustit se do poctivé kung fu práce.

Délka akce: 94 minut

Rok výroby: 2024

Datum lokální premiéry: 7. březen 2024