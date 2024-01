Když hledíš do propasti, propast hledí do tebe.

Válka policajtů je nový politický akční thriller z pera úspěšného novináře a spisovatele Arpáda Soltésze. Jeho kniha Sviňa rezonovala již před čtyřmi lety a to nejen na knižním trhu. Její stejnojmenné filmové zpracování totiž do slovenských kinosálů přitáhlo skoro 400 tisíc diváků.

Děj nového příběhu Válka policajtů se odehrává v košickém podsvětí 90. let během vlády Vladimíra Mečiara. Diváci budou tedy mít opět příležitost nahlédnout do reality tehdejšího života, o které možná ani netušili nebo raději tušit nechtěli. Tento nový snímek natočil jako svou samostatnou režijní prvotinu Rudolf Biermann, jeden z vůbec nejzkušenějších slovenských filmařů, který má jako producent na kontě desítky filmů. Zmiňovanou Sviňu ještě spolurežíroval s Mariannou Čengel Solčanskou, do Války policajtů se už pustil sám. Do hlavní postavy otrlého policejního vyšetřovatele si vybral Alexandra Bártu. Jeho kapitán Miki Mika se zručně pohybuje na hraně zákona v divokém prostředí východoslovenského podsvětí, kde v křehké symbióze a kryté tajnými dohodami se Slovenskou zpravodajskou službou (SIS) žijí lokální mafiánské gangy, podnikatelé a místní policie. A ta je štědře odměňována za přivírání očí před zločiny.

Délka akce: 150 minut

Rok výroby: 2024

Datum lokální premiéry: 22. únor 2024