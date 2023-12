Po Mimoních, zpívajících zvířecích hvězdách a mazlíčcích s tajným životem přichází studio Illumination s dalšími animovanými hrdiny, které si zamilujete. Ptáci stěhováci vyprávějí o kachní rodince, toužící zažít dobrodružství.

Když nevystrčíte paty z domu, nic se vám nestane. Taková je v kostce životní filozofie kačeřího táty Macka, který manželku Pam a své dvě děti neustále přesvědčuje o přednostech domovského rybníčku, za jehož hranicemi se skrývá jen divočina a nebezpečí. Ovšem Pam už mírná zatuchlost domácího krbu leze na nervy a chtěla by se aspoň jednou podívat do světa. Když si u nich jednoho dne dá přestávku ptačí parta směřující přečkat zimu do teplých krajin, je rozhodnuto. Tátovým protestům navzdory celá rodinka vyráží z idylického amerického venkova na exotickou Jamajku! Zní to skvěle, ale nesmíte udělat zásadní chybu hned na startu, jako naši kachní hrdinové. Ti se totiž vydali na úplně opačnou stranu, takže je křídla zanesou do džungle města, které nikdy nespí, tedy do New Yorku. A tady na ně pochopitelně číhají dobrodružství na každém kroku, včetně těch, která by si rádi odepřeli (například nedobrovolná návštěva kuchyně restaurace, kde je vyhlášeným pokrmem kachna na pomerančích). Když jste pevně semknutá rodina, která táhne za všech okolností za jeden provaz, tak máte šanci zvládnout i nástrahy toho největšího velkoměsta.

Vstupné pro dospělé je 150 Kč. Dětské vstupné je 120 Kč.

Délka akce: 92 minut

Rok výroby: 2023

Datum lokální premiéry: 21. prosinec 2023