Jen vypadají jako perfektní pár.

V komedii S tebou nikdy vypadají Bea (Sydney Sweeney) a Ben (Glen Powell) na první pohled jako perfektní pár. Po úžasné první schůzce se však něco stane a to, co vypadalo jako žhavá přitažlivost, spadne na bod mrazu. Pak se ale nečekaně potkají cestou na svatbu do Austrálie. A tak udělají to, co by udělal každý dospělý: předstírají, že jsou pár.

Vstupné je 140 Kč.

Délka akce: 104 minut

Rok výroby: 2023

Datum lokální premiéry: 11. leden 2024