Perinbaba a dva svety

Magický príbeh Juraja Jakubiska

Hlavnou postavou filmu je Lukáš, syn Alžbetky a Jakuba z pôvodnej rozprávky, ktorý sa rozhodne vydať do sveta na skusy. Túži nájsť pravú lásku a šťastie. Na ceste ho chráni a pomáha mu jeho kmotra Perinbaba, zatiaľ čo Zubatá sa mu snaží ublížiť a kladie mu polená pod nohy podobne ako jeho otcovi Jakubovi. Čoskoro sa Lukáš spriatelí s múdrym psíkom Uchom a spoločne sa vydajú na cestu do bájnej krajiny hojnosti, ktorá podľa legendy leží za siedmimi horami a siedmimi morami až na samom konci sveta. Počas svojho putovania sa dostanú do väzenia, zničia aj zachránia veľkú svadbu v meste, v krajine divožienok sa Lukáš zamiluje, spolu pomôžu zachrániť pohyblivé mesto a v kráľovstve, z ktorého zmizli všetky ženy, sa stretnú v súboji s havraními bojovníkmi.

Vstupné 140Kč.

Délka akce: 110 minut

Rok výroby: 2023

Datum lokální premiéry: 7. prosinec 2023