Káča a peklo

O Káče se napsala spousta pohádek, ale jen my víme, jak to opravdu tenkrát bylo. Káča moc ráda tancovala, ale neměla tanečníka, a tak si zavolala čerta Zaracha. S tím se pak dobrovolně vydala do pekla. To neměla dělat, protože co peklo schvátí, už nikdy nenavrátí. Nakonec ale vše dobře dopadne za pomoci dětí, statečné tety i čertů. Délka akce: 45 minut