Listování - LOSOS V KALUŽI s účastí autorky knihy Markéty Lukáškové. Scénické čtení, kdy herci s minimem rekvizit a kulis herecky ztvární část obsahu knihy. Cynická Bára není typ holky, která se ráno probudí se sexy rozcuchem, protáhne se a na první pokus vyfotí #nomakeup selfie, za kterou dostane 200 lajků, než dojde do koupelny. Je spíš ten typ holky, která se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když jí umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí nic nekončí, naopak jí všechno začíná!

Tohle bude v LiStOVáNí ryzí dámská jízda! Markéta Lukášková nebude chybět na žádném z představení, po diskuzi si budete moci koupit jakoukoliv z třech jejích knih. Do té doby ji sledujte třeba na sítích @pandikralovna. - účinkují: Věra Hollá, Pavla Dostálová (alternuje Bára Jánová) a Markéta Lukášková - v roce 2017 vydalo nakladatelství Motto Rezervace míst u Lucie Zemková +420 602 772 512