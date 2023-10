Lúčnica dobývá česká královská města - Karlovy Vary

Legendární umělecký soubor slaví 75 let od založení a při této příležitosti vyráží na velké turné s výběrem toho nejlepšího ze slovenského folklóru.

Lúčnica je (česko)slovenský poklad, na který jsme právem hrdí. Maximální nasazení, do detailu propracovaná vystoupení, profesionalita a zejména láska ke slovenskému folklóru. To jsou důvody, proč se Lúčnica již desítky let drží na výsluní a vystupovala s hvězdami jako je Karel Gott nebo Helena Vondráčková.

Letos Lúčnica slaví 75 let existence a po celou tu dobu byla důležitou součástí nejen slovenské, ale i české kulturní scény. Proto Lúčnica po třech letech opět přijíždí za českými diváky, aby jim zprostředkovala bohatství slovenské kultury a tradic a podpořila kulturní dialog mezi Slovenskem a Českou republikou.