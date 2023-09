Dny evropského dědictví - Karlovarský kraj

V roce 2023 budou Dny evropské dědictví probíhat od soboty 9. do následující neděle 17. září. Národní zahájení proběhne v Poděbradech (8.-10.9.2023), Téma: Život v památkách.

Karlovarský kraj Areál kláštera klarisek - kostel sv. Kláry - Cheb 14.9. od 10:00 do 12:30, od 12:30 do 17:00

Karlovarský kraj Areál krajinné výstavy Cheb - Krajinka 14.9. od 6:00 do 22:00

Karlovarský kraj Císařské lázně (Lázně I) - Karlovy Vary 16.9. od 10:00 do 18:00

Karlovarský kraj Císařský salonek na nádraží v Mariánských Lázních 15.9. od 13:00 do 14:00, od 14:00 do 15:00, od 15:00 do 16:00, od 16:00 do 17:00; 16.9. od 9:00 do 10:00, od 10:00 do 11:00, od 11:00 do 12:00, od 13:00 do 14:00, od 14:00 do 15:00, od 16:00 do 17:00; 17.9. od 9:00 do 10:00, od 10:00 do 11:00, od 11:00 do 11:30

Karlovarský kraj Galerie umění Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje - Letohrádek Ostrov 16.9. od 15:00 do 22:00

Karlovarský kraj Hlavní kolonáda Mariánské Lázně 1.9. až 30.9. do 23:55

Karlovarský kraj Hrad Loket 14.9. od 14:00 do 18:00; 17.9. od 17:00 do 19:00

Karlovarský kraj Chebský hrad - císařská falc 14.9. od 10:00 do 17:00

Karlovarský kraj Klášterní areál - Ostrov 16.9. od 10:00 do 18:00

Karlovarský kraj Kostel sv. Bartoloměje - Cheb 14.9. od 10:00 do 17:00

Karlovarský kraj Kostel sv. Jakuba Většího - Ostrov 16.9. od 16:00 do 18:00

Karlovarský kraj Kostel sv. Michaela archanděla a Panny Marie Věrné - Ostrov 16.9. od 18:30 do 19:00

Karlovarský kraj Kostel sv. Mikuláše - Cheb 14.9. od 10:00 do 17:00

Karlovarský kraj Kostel Zvěstování Panny Marie a křížová chodba ve františkánském klášteře - Cheb 14.9. od 10:00 do 17:00

Karlovarský kraj Městská knihovna - Mariánské Lázně 12.9. od 16:00 do 17:00

Karlovarský kraj Městská spořitelna - Sparkasse Karlovy Vary 17.9. od 10:00 do 16:00

Karlovarský kraj Městské divadlo Mariánské Lázně 12.9. od 14:00 do 16:00

Karlovarský kraj Městské muzeum Mariánské Lázně 16.9. od 9:30 do 17:30

Karlovarský kraj Park Boheminium Mariánské Lázně 11.9. od 10:00 do 18:00

Karlovarský kraj Spa Hotel Svoboda*** Superior - Mariánské Lázně 11.9. od 14:00 do 16:00; 12.9. od 10:00 do 12:00; 14.9. od 14:00 do 16:00

Karlovarský kraj Stará radnice Ostrov 16.9. od 10:00 do 16:00

Karlovarský kraj Zámek Ostrov 16.9. od 9:30 do 17:00

