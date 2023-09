„Den pro zdraví a nejen proti melanomu“ ve Sokolově

Včasná prevence je v oblasti onkologie klíčová. Proto se první „Den pro zdraví a nejen proti melanomu“ v Sokolově bude věnovat právě prevenci vzniku nádorových onemocnění. Prostor dostanou například ukázky samovyšetření, představení screeningových programů a vyšetření znamének dermatologem. Program ve středu 13. září pořádá společnost Dialog Jessenius pod záštitou Hlasu onkologických pacientů a ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje a městem Sokolov.

V Karlovarském kraji doposud chybí komplexní krajské onkologické centrum, nepracuje zde ani žádná pacientská organizace, která by se věnovala osvětě v oblasti nádorových onemocnění. To vedlo společnost Dialog Jessenius k uspořádání „Dne zdraví a nejen proti melanomu“. První ročník se v Sokolově uskuteční ve středu 13. září od 11 do 18 hodin u Městského úřadu (Rokycanova 1929, Sokolov).

Hlavními tématy Dne zdraví budou nádory prsu, varlat, prostaty, gynekologické nádory se zaměřením na vakcinaci HPV, nádory tlustého střeva, nádory kůže a plic.

Návštěvníci si mohou přímo na místě nechat vyšetřit pigmentová znaménka dermatologem, seznámit se se screeningovými programy nebo si sami vyzkoušet samovyšetření prsů a varlat na speciálních anatomických modelech.

Nebudou chybět ani edukační informační stánky s tematickými letáky a brožurami. Kromě onkologické prevence se program zaměří i na všeobecné informace o životním stylu, zdravém pohybu a výživě. Přestaví se také Národní zdravotní informační portál NZIP a manuál onkologické prevence a včasné diagnostiky Hlidej.se.

www.dialog-jessenius.cz