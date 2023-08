Pátá a závěrečná kapitola filmového a knižního fenoménu After, na kterou čekají miliony fanoušků po celém světe. Poslední díl ságy nahlédne hlouběji do Hardinovy duše a přinese odpověď na otázku, zda osudová i bolestivá láska Hardina a Tessy spojí jejich životy v dobrém i zlém anebo zda se jejich cesty rozdělí jednou provždy. Po jejich odloučení začíná Tessa nový život, zatímco Hardina stíhají jeho vnitřní démoni. Vydává se do Portugalska vyrovnat se s nehezkou minulostí a najít cestu k životní lásce, která pro něj nikdy nebyla tak daleko. Hardin a Tessa žijí každý sám v odloučení. Spalující a intenzívní láska, která se zdála být nekonečná a pevná, je v troskách. Hardin utápí žal v alkoholu a díky Tessině zdrcujícím odchodu trpí blokem při psaní druhé knihy. V temných chvílích svého života se rozhodne zúčtovat s minulostí. Vydává se do Portugalska, aby našel dívku, se kterou kdysi chodil a ke které se zachoval strašně. Potřebuje dojít odpuštění a najít sám sebe. Potřebuje se vyrovnat se svými chybami, aby se pokusil svou osudovou lásku Tessu získat zpět. Bude ho chtít ale Tessa vůbec ještě vidět? A jak by takové setkání mohlo dopadnout? Filmová série After je globálním fenoménem, který následuje popularitu stejnojmenné knižní série bestsellerů Anny Todd.

Knižní i filmová sága má miliony fanoušků po celém světě včetně Česka, kam před lety vstoupila s přezdívkou „Padesát odstínů šedi pro teenagery“. Původně nebyl pátý filmový díl ani v plánu, ale při dokončování předchozího snímku After: Pouto si filmaři uvědomili, že řada otázek zůstala otevřená. „Když jsem poprvé četl scénář Odloučení, hned jsem se do něj ponořil. Je skvělé objevit všechny části Hardinovy duše a přidat do skládačky celého příběhu poslední kousky,“ říká Hero Fiennes Tiffin. „V After: Odloučení jsou sexuální scény, skákání z útesů, rvačky, nové herecké tváře, návraty některých herců a samozřejmě hromada věcí, které diváci ještě neviděli,“ dodává Tiffin.

Vstupné 130 Kč.

Délka akce: 94 minut

Rok výroby: 2023

Datum lokální premiéry: 22. září 2023