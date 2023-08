Malý vrabčák Richard stále žije se svou rodinkou čápů, která ho vychovala. Tak jako každý rok se chystají přezimovat u Velkého jezera v severní Africe, a Richard se těší, že letos poprvé povede celé čapí hejno právě on. Jenže řada starších mu to nedovolí, což odvážného vrabčáka rozzlobí a rozhodne se letět na vlastní pěst. Dostane se do dalekého pouštního města, kde potká vrabčici Samii a její kamarády, které drží v zajetí chamtivý páv Zamano. Jediný způsob, jak je může zachránit, je vyřešit hádanku a najít Velký Klenot, který již Zamano a jeho služebníci velmi dlouho hledají.

Vstupné 130 Kč.

Délka akce: 84 minut

Rok výroby: 2023

Datum lokální premiéry: 3. září 2023