Hrad Loket Vás srdečně zve na slavnosti cibule a česneku. Můžete se těšit na kapelu Patrik music, kreativní dílničky pro děti, pohádky od Divadla dětí, kolotoč pro děti, malování na obličej, doprovodný stánkový prodej, speciality od regionálních prodejců a mnoho dalšího.

Přijďte ukázat své kuchařské dovednosti a zapojte se do soutěže o nejlepší cibulačku nebo česnečku! A co budete potřebovat? Malou zavařovací sklenici s polévkou Vašeho výběru (cibulačka/čes­nečka) a na ní nalepené Vaše jméno, příjmení a kontakt. Soutěžní polévky přijímáme DO 12:00!! Vyhlášení výherců se bude konat ve 14:00. První tři místa se můžou těšit na věcné ceny!

VÍCE INFORMACÍ A PODROBNÝ BOHATÝ PROGRAM ZDE