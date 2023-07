Výstava Městské brány a opevnění města Chebu představuje historický vývoj městských hradeb a jejich jednotlivých částí včetně stavebního vývoje chebské barokní pevnosti. Současně nabízí také zasvěcený pohled na vývoj pevnostního stavitelství v rámci chebské historie a poutavou formou představuje i jednotlivé vstupní objekty do města v kontextu rozličných dějinných etap. Výstava probíhá ve výstavních prostorách Muzea Cheb, a to od 10. března do 19. září 2023. Vernisáž výstavy se uskutečnila 9. března 2023.

