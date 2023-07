Přijďte zdarma na koncert kapely The Valentines v Mattoni Life Baru

Jak nejlépe zakončit filmový festival v Karlových Varech? No přeci koncertem skupiny The Valentines! Přijďte si užít poslední hudební vystoupení letošního ročníku KVIFF, bude to opravdu jízda. Kapela zahraje ve 21 hodin v Mattoni Life Baru u Vřídla. Na místě se můžete osvěžit lahodnými nealkoholickými koktejly Mattoni. Vyzkoušet si můžete také zálohový systém v praxi. Zálohomaty, které jsou umístěny na Mattoni ECO Life Pointech u Vřídla, v KVIFF.TV Parku a v hotelu Thermal, vám po vhození prázdné PET lahve nebo plechovky vydají milou pozornost – slevu 20 Kč na koktejl v Mattoni Life Baru.

Od pondělí 3. července bude ve stanu na prostranství Mattoni Life Baru vystaveno také 5 jedinečných modelů z fashion capsule módního návrháře Lukáše Macháčka. Autor kolekce, která vznikla ku příležitosti oslavy 150. výročí Mattoni, bude osobně zodpovídat dotazy návštěvníků v pondělí a ve čtvrtek od 14 do 16 hodin a v úterý od 15 do 17 hodin. V Mattoni Life Baru je pro vás připraven bohatý hudební program. Využijte příležitosti a užijte si filmový festival naplno!