Život nejde nalajnovat

Příběh jedné páteční noci a zběsilá jízda plná drog a rapu ve filmu režiséra Adama Sedláka. Adam Mišík v něm prodává kokain, chce ale prorazit jako muzikant a udělat BANGER. Díky své atmosféře, nekompromisnímu a originálnímu stylu i nečekanému humoru se film BANGER. stal jednou z událostí festivalu v Karlových Varech, kde sklidil nadšené ohlasy kritiků i diváků.

„Každej bude znát moje jméno, každej bude znát můj ksicht.“ Hlavní postava Alex v podání Adama Mišíka prodává ten nejlepší kokain v Praze, dealování chce ale jednou provždycky nechat. Jeho snem je prorazit v rapu a nahrát svůj vlastní banger. Navíc se sním rozchází jeho holka a chce jí dokázat, že na to má. Tahle noc je pro změnu jako dělaná. Kamarád Láďa totiž pro feat zařídil rappera Barracudu a to znamená vstupenku mezi top hráče. Jenže tahle vstupenka nebude levná a Alex s Láďou musí během pár hodin sehnat hromadu peněz. Vyrážejí proto na šílenou a adrenalinovou jízdu nočním městem, aby prodali všechny drogy, co doma ještě našli.

Divokou rapovou jízdu z filmu a jeho styl připomínalo i samotné natáčení. Film BANGER. se totiž kompletně natáčel na iPhone a štáb během natáčení v pražských ulicích a klubech připomínal profesionální guerillovou jednotku. “Rap je hudba ulice, a chtěl jsem, aby náš film působil jako film ulice. Volba natáčet na iPhone proto nebyla snahou ušetřit, ale především kreativní. Bylo jasné, že to tak musíme udělat,“ popisuje režisér Adam Sedlák. „Celý příběh se odehrává v jeden večer a je to pořádná jízda. Stejně tak na mě působilo i natáčení. Měl jsem pocit, jako by to byl jeden natáčecí den, i když jich bylo 15. Hodně momentů vznikalo spontánně přímo v danou situaci, takže bylo potřeba mít Alexovu energii hodně pod kůží,“ dodává Adam Mišík, jenž kvůli roli prošel šokující změnou image.

Vstupné 100 Kč.

Letní kino v amfiteátru KD Březová.

V případě nepříznivého počasí se promítání přesune do kinosálu Admira.

Délka akce: 105 minut

Rok výroby: 2022

Datum lokální premiéry: 22. září 2022