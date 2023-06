Pat a Mat odstartují léto v obchodním centru Varyáda

Oblíbená dvojice nešiků Pat a Mat se objeví i v obchodním centru Varyáda. Přijedou v sobotu 24. června a budou ve Varyádě od 14 hodin až do 18 hodin. Návštěvníci se budou moci s Patem a Matem vyfotit, zahrát si s nimi o parádní ceny a pro děti budou samozřejmě k dispozici herní koutky. Dvojice v barevných svetrech je známá po celém světě už přes 40 let. Nejsou tak známí jen starší generaci, ale díky celovečerním filmům i mladším. Problémy, které Pat a Mat v akci řeší, jsou povětšinou nadčasové: ucpaný odpad, čištění komína, postavení nového plotu nebo marný boj s krtkem či včelím rojem. Zároveň ale neignorují pokrok, ve svém dvojdomku mají sekačku na solární pohon, dron nebo bezpečnostní kameru.

Sobota s Patem a Matem ve Varyádě bude plná zábavného programu pro dospělé i děti, nejmenší návštěvníci si zatančí na dětské diskotéce nebo si mohou zasoutěžit na různých stanovištích při plnění úkolů, za které je čeká odměna. Pro zájemce bude připraven fotokoutek, ve kterém se mohou zvěčnit s živými maskoty. „Chceme do našeho centra přinést další netradiční akci, kdy se budou bavit všichni členové rodiny,“ říká Martin Malý, ředitel marketingu a komunikace firmy EPG, která obchodní centrum vlastní. Kromě prostorů plných zábavy s Patem a Matem nebude v obchodním centru scházet oblíbené malování na obličej. „Všechny děti by jistě v jednu chvíli chtěly být na tom samém místě. Snažíme se, aby rodiče měli možnost zábavu rozmělnit do vícero stanovišť a nikde nemuseli dlouho čekat,“ doplňuje Martin Malý. Jako při každé akci bude i tentokrát podmíněno staženou aplikací a využitím kupónu. Varyáda si pro zákazníky také připravila velkou spoustu soutěží spojených právě s touto akcí. Na sociálních sítích budete moci sdílet fotografii s kamarádem, se kterým jste navštívili Pata a Mata a vyhrát tak zajímavé ceny. Kromě toho bude na webových stránkách centra připravena doplňující online hra, ve které se bude soutěžit o pěkné dárky od centra.