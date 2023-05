Stuckisté v Ostrově

Společná výstava britských a českých stuckistů byla jednou z referenčních výstav, které doprovodili loňské benátské Bienále výtvarného umění. Nyní se koná jejich česko-britská výstava v Letohrádku v Ostrově, letní destinaci Galerie umění Karlovy Vary. Zdejší prostředí manýristického letohrádku je pro stuckistickou výstavu jako stvořené. Stuckismus, který se zrodil v kontextu historie anglického umění a z něhož čerpá podněty, zaujal i řadu tvůrců mimo britské ostrovy. Speciální odezvu pak zažil v České republice, což je kvitováno se zvídavým a překvapivým zájmem v anglických odborných kruzích.

Svědčí o tom zařazeni českých stuckistů Jiřího Hauschka a Jaroslava Valečky do publikace doyena britských dějin umění Eduarda Lucie-Smithe Moments in Art Since 1945, vydané v prestižní edici World of Art nakladatelstvím Thames&Hudson v Londýně v roce 2020 ve svém čtvrtém, doplněném, vydání. Jiří Hauschka zde má celostránkovou reprodukci, což je zajisté velkým úspěchem. Je tedy logickým krokem, že se čeští i britští stuckisté výstavně setkávají, a přispívají tak k poznání jedné z větví současné malby, která je v některých ohledech přehlížena konceptuálně excentrickými názorový směry.

