Ivan Ouhel / Mimmo Roselli

V roce 1993 uskutečnila v Nové síni v Praze výstava dvou přátel, malíře Ivana Ouhela (1945–2021) a italského umělce Mimma Roselliho (1952) žijícího ve Florencii. Potkali se v roce 1988 díky účasti Ivana Ouhela na Bienále v Benátkách. Jejich trvalé přátelství pak vyústilo do několika společných výstav i k jejich společné účasti na zahraničních výstavách s mezinárodním obsazením; nyní poprvé společně vystavují v Karlových Varech. Ivan Ouhel, významný člen skupiny 12/15 Pozdě, ale přece, již před lety odmítl představu malíře před krajinným prostorem jako ateliérovým modelem. Tvoří obrazy, které jsou budovány s neobyčejným smyslem pro rozhodující nosnou sílu barvy.

Ouhelova uvolněná a svobodně proudící malba výrazných koloristických kvalit se jeví jako velká metafora událostí přírody. V poslední době je inspirován nejen důvěrně známou českou krajinou, ale i cestami do milované Itálie, vzdálené Kanady i do exotického prostředí Indonésie. Krajinný prostor, příroda sama, je prvotním pramenem a inspirací také Mimmu Rosellimu. Jedná se ale o básnivou reflexi prožitku místa nebo situace vytvořenou prostředky do krajnosti oproštěnými a minimalizovanými. Podstatnou součástí jeho tvorby jsou instalace, jakési geometrické prostorové kresby. Lany vytvořené linie protínají prostor a zároveň jej nově vymezují a zcela proměňují. Jinak a nečekaně ukazují místa lidské přítomnosti, zároveň jako by tvoří průchody do jinak definovaných dimenzí.

VÍCE INFORMACÍ ZDE