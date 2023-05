Dějiny jedné továrny v Plesné. Adolf Päsold a synové / Stavokonstrukce / Elroz / Fleysen

Výstava přibližuje historii továrny, která jako jedna z mála v západních Čechách přečkala všechny nástrahy 20. století a prokázala neuvěřitelnou houževnatost a umění přizpůsobit se všem politickým situacím. Historie továrního komplexu v Plesné nedaleko Chebu, dnes známého pod názvem Elroz Invest, sahá až do roku 1878, kdy místní punčochářský mistr Wilhelm Päsold rozšířil svou dílnu o jedno patro, čímž položil základy budoucího rozmachu podnikatelských aktivit svých potomků. Skutečný vznik firmy se však datuje až do roku 1910, kdy Wilhelmův syn založil firmu Adolf Päsold. Započal tak éru slavné textilní továrny, jež přesáhla hranice Československa a stala se významným producentem dětských oděvů až na britských ostrovech, s vlastní továrnou v Langley nedaleko Londýna. Úspěšné období, během kterého se rodinný podnik pod vedením Adolfových synů utěšeně rozrůstal, narušila 2. světová válka, kdy říšské úřady daly továrnu kvůli britskému občanství jejích majitelů do nucené správy. Po válce to naopak znamenalo, že byl sourozencům Päsoldovým uznán Benešovými dekrety nárok na restituci. Nadějné vyhlídky majitelů však netrvaly dlouho: v roce 1948 byla firma znárodněna a její majetek začleněn do n. p. Tosta v Aši, čímž začala v 60. letech pomyslná druhá éra plesenského podniku. V této době přešel na kovovýrobu a již pod hlavičkou n. p. Stavokonstrukce se zde vyráběly elektroměrové rozvaděče pro panelové domy, jejichž výstavba zažívala od 60. let nebývalý rozmach.

Na výstavě nezůstane stranou ani třetí, novodobá etapa továrny v Plesné, jež na historii kovovýroby úspěšně navázala produkcí kovových regálů a skříní. Vedle těchto výrobků nově vzniká ve spolupráci s mladými designéry kolekce kovového nábytku a interiérových doplňků pod značkou Fleysen, jež byla nominována na prestižní cenu Czech Grand Design v kategoriích Kolekce roku a Výrobce roku.

Retromuseum – Mezipatro

