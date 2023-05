Dagmar Urbánková, Světozor

K přehlídce české ilustrační tvorby se výstavou v galerijní kavárně připojuje Dagmar Urbánková (*1972), absolventka oboru scénografie na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze. Patří k okruhu autorů nakladatelství Baobab, kde vydala či ilustrovala více jak desítku knih. Záběr jejích aktivit je ovšem daleko širší – publikuje, na své alma mater vyučuje scénografickou a inscenační tvorbu, řadu let působila jako výtvarnice v divadle Minor a od roku 2018 vede vlastní výtvarný Atelier KOLEJ. Připravila několik dokumentů pro rozhlas a je autorkou tří komorních divadelních inscenací a originální módní přehlídky „Svody módy“ (2013). V chebské galerii ji známe jako autorku populárního Rohlíkového lustru (2013) v dětském koutku – Galerii pod Baobabem a ze dvou předchozích výstav „Chlebová Lhota“ a „Maškary“. Nyní se vrací potřetí, tentokrát s ilustracemi k nově vydané obrazové knize Světozor (2022), nominované na cenu Czech Grand Design v kategorii Ilustrátor roku.

Kus vzorované látky v dětském pokoji se stává kukátkem do nejrůznějších domácností na celém světě. Skrze pestré motivy domů, od mongolské jurty přes švýcarskou chalupu po newyorský mrakodrap, pronikáme do pokojů, domácností a rodin a ocitáme se v Praze, na Aljašce, v Keni, v Anglii a na mnoha jiných místech. Přestože se svět někdy zdá být nedostižně daleký, je blíž, než by se nám mohlo zdát, můžeme-li o něm snít...

