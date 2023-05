Mladý muž se vrací do rodného města, aby navštívil nemocnou matku. Přitom však zjistí, že rodinný dům, ve kterém matka žije, se má proti jejich vůli prodávat skrze anonymní společnost v daňovém ráji. Erhart tak musí rozplétat temnou historii malého města, sahající k privatizačním podvodům. Vizuálně působivý psychologický thriller o morálním odkazu 90. let na českou současnost byl doposud uveden na mezinárodních festivalech v Evropě, Asii a nyní vstupuje do českých kin.

Celovečerní debut Jana Březiny, který absolvoval FAMU pod vedením Věry Chytilové, představuje talentovaného Filipa Březinu v hlavní roli mladíka Erharta, který za pomoci kamarádky Bíby a její poručnice (Elizaveta Maximová) zjišťuje okolnosti vytunelování místní továrny. Za to byl odsouzen jeho nezvěstný otec, do případu je zapleten také otec Bíby, majitel továrny a kandidát do Senátu (Přemysl Bureš), kterého může přílišné otevírání minulosti ohrozit.

Rozvíjí se tak spletitý příběh o dvou rodinách, jejichž osudy byly a jsou bytostně spjaty s privatizačními podvody 90. let. Jedná se však o příběh palčivě současný.

Vstupné 120 Kč.

Délka akce: 71 minut

Rok výroby: 2023

Datum lokální premiéry: 1. červen 2023