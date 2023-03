Šéfa, který svým podřízeným pije krev, zažil asi každý. Když je vaším nadřízeným hrabě Drákula, dostává „pití krve“ dost zlověstný rozměr. Renfield je akční komedie o sluhovi jednoho z legendárních monster, jenž se rozhodl dát výpověď.

Z literární předlohy Brama Stokera si Renfielda (Nicholas Hoult) pamatujeme jako všeho schopného Drákulova poskoka, který svému pánovi plnil, co mu na špičácích viděl. Stovky let mu spolehlivě dodává živé krevní konzervy a chrání ho před česnekem a denním světlem, jenže 21. století je turbulentní doba nabízející spoustu možností. Dokonce tu existují i odborníci, kteří vám poradí, jak se vyvléknout z toxického pracovního vztahu. Renfield si díky tomu začíná uvědomovat, že ho jeho práce už vlastně vůbec nebaví, nemluvě o jejích velmi pochybných morálních aspektech. A to nezmiňujeme mizerný plat s jediným bonusem v podobě superschopností, jež mu umožňují vymlátit bar plný po zuby ozbrojených mafiánů. Právě po takové „drobné rvačce“, během níž zachrání několik zákazníků a jednu sympatickou policistku, v něm definitivně uzraje rozhodnutí Drákulu opustit. Jenže Pán zla výpověď dohodou neakceptuje. Tenhle rozchod bude zkrátka hodně krvavý…

Vstupné 140 Kč.

Délka akce: 97 minut

Rok výroby: 2023

Datum lokální premiéry: 13. duben 2023