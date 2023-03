Procházka balónkovým safari ve Varyádě

Od 8. do 17. března se můžete v nákupním centru Varyáda těšit na jedinečnou výstavu pod názvem Balónkové safari se zvířátky. Na pasáži centra bude vystaveno několik kusů větších i menších balónkových objektů, vytvořených z klasického kulovitého nebo modelovacího balónku. Každý z návštěvníků si bude moci prohlédnout žirafu, plameňáka, krokodýla a mnoho dalších exponátů sestavených jen z balónků. Ty jsou vyrobeny z rozložitelných materiálů, takže tato výstava je orientována i na životní prostředí. Navíc se všichni mohou zúčastnit balónkové dílny, která se koná od 15 hodin do 17 hodin v termínech 8. března, 11. března a 15. března. V této dílně budou mít děti možnost vytvořit si vlastní balónkové zvířátko s pomocí jednoduchých návodů a rad profesionálního balonkáře.

Balonkář dětem na přání vymodeluje zvířátka či jiné balónkové výtvory dle jejich fantazie. Jediné, co k tomu budou potřebovat, je kupón z aplikace Varyáda Club. “Každou akci se lidem snažíme co nejvíce zpříjemnit a ukázat, že i v obchodním centru se dají zažít jedinečné chvíle,“ říká Martin Malý, ředitel marketingu a komunikace společnosti EPG. Výstava bude probíhat na třech místech po pasáži centra. To znamená, že ať návštěvník půjde kamkoli, tak vždy na nějaké zvířátko narazí. Na sociálních sítích centra bude samozřejmě také probíhat soutěž o nejlepší fotografii, kterou se zvířátkem návštěvníci pořídí. “Vždy myslíme i na to, aby návštěvníci za své pěkné fotky byli odměněni,“ vysvětluje soutěž ředitel Malý. Kromě toho bude soutěž i na webu varyada.cz, kde si uživatelé budou moci zahrát o další pěkné ceny.