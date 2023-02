Tapiserie ze sbírky GAVU Cheb

Sbírka uměleckých textilií čítající na třicet velkoformátových děl se v GAVU Cheb začala budovat již v prvním desetiletí po založení galerie. Většinou se tak dělo prostřednictvím akvizic z výstav, jež se v galerii konaly. První, na níž byly tapiserie zastoupené, proběhla v létě 1966 a spolu s uměleckým sklem představila práce vytvořené technikou artprotis. Intenzivnější orientace na soudobou textilní tvorbu se však datuje až do doby po dokončení rekonstrukce výstavní síně sv. Kláry na sklonku 70. let, kdy se zde uskutečnila výstava gobelínů Jany Paulové. Na ni v dalším roce navázala Milča Eremiášová se svými krajkovými sochami. V roce 1985 proběhly dokonce dvě výstavy textilního umění – v březnu a dubnu galerie představila aradecory Zdeňka Světlíka a od května do září téhož roku paličkované krajky Ludmily Kaprasové.

Touto nevelkou výstavou se tak po více než třiceti letech tapiserie opět vrací do prostorů galerie.

