Karlovarský KnihoTrh pro Nelinku

V pátek 24. března zamíří Knihomilové se svou akcí KnihoTrh poprvé i do Karlových Varů. V centru Varyáda si budou návštěvníci moci od 9:00 do 18:00 vybírat ze stovek knih z druhé ruky. Dvacet korun z každé knihy pak poputuje na konto devítileté Nelinky z Kraslic, která trpí kombinovaným postižením. „Nejsme antikvariát. Prodej knih tvoří menšinu našich aktivit, ale je to důležitá součást, jelikož ostatní aktivity od skladování, přes provoz knižní záchranky až po podporu mladých autorů, je třeba z něčeho financovat,“ uvádí zakladatel Knihomilů, Igor Dostál. S tzv. Knižní záchrankou jezdí po celé republice a bezplatně odváží knihy od lidí, kteří by je jinak vyhodili. „Obvykle si nás volají k pozůstalostem, ale často jezdíme i do knihoven či antikvariátů. Se záchrankou najezdíme ročně tisíce kilometrů opravu po celé republice. Pro knihy jsme byli například ve Vsetíně, Hodoníně, Brně, Praze Příbrami i Chebu,“ vypočítává Dostál.

Dovezené knihy následně třídí, katalogizují a skladují. Část knih se rozdá, dětské knihy většinou putují do dětských domovů, některé z knih jdou do Book2Go knihovničky, kterou Knihomilové provozují ve Zlíně, a ty nejhezčí kusy nabízejí na internetu a KnihoTrzích. „Nikdy jsem nechtěl být (a trvám na tom, že pořád nejsem) knihkupcem, proto je mou prací stále něco jiného a projekt je jen koníčkem. Knihotrhy vznikly zcela náhodou a přirozeně se rozrostly do současné podoby. Nyní je ročně pořádáme v řadě měst od Liberce, přes Znojmo a Jihlavu až po Ostravu,“ dodává Dostál. Z každé prodané knihy pak putuje 20 korun (což je někdy i polovina ceny) na dobrou věc. Díky tomu se Knihomilům povedlo rozdělit mezi handicapované děti, zvířecí útulky a malé neziskovky už více než 300 000 korun. „Mám radost, že projekt funguje tak, jak má a všichni jsou spokojení. Na jedné straně jsou lidé, kteří se zbavili knih s čistým svědomím, že zůstanou zachovány, na straně druhé je rodina nemocného dítěte nebo útulek, který získá tolik potřebnou finanční podporu, na straně třetí jsme my.

Nás těší primárně to, že lidé v Česku stále mají zájem o četbu, a že díky zdánlivě odepsaným knihám dokážeme pomáhat tam, kde je to potřeba. Na akce si navíc přicházejí pro knížky i děti, a to nám dává naději, že zůstaneme národem Knihomilů i v dalších letech,“ říká Dostál. Knihomilové navíc ke svým akcím zvou i regionální neziskové organizace, kterým zdarma nabízejí prostor k prezentaci i prodeji knih, což je další přínos. Hned po páteční západočeské premiéře ve Varech se KnihoTrh v sobotu 25. března uskuteční i v Mostě.