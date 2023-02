Není nad pořádné dobrodružství! Ve filmu Dungeons & Dragons: Čest zlodějů, který vychází z jedné z celosvětově nejoblíbenějších her Dračí doupě, si ho diváci užijí měrou vrchovatou. Čekají je fantastické světy plné monster, kouzla, humor a hlavně svérázná partička hrdinů, které nejde nemilovat.

Potulný zpěvák neboli bard Edgin (Chris Pine) se živí tím, že se svou partou zlodějíčků pomáhá měnit majitele vzácných artefaktů (jednomu ho ukradnou a druhému prodají). Je to práce, při které prakticky neustále strkáte hlavu do oprátky, a ani Edgin nemůže mít věčně kliku. Když se mu podaří šlohnout to, co se nikdy nemělo dostat do nesprávných rukou, a on to navíc do těch rukou dobrovolně vloží, spustí dominový efekt, který může otřást celým světem. Edgin je sice tak trochu zmetek, ale pořád má v sobě kousek cti, a tak se rozhodne napravit, co spískal. Protože však proti němu stojí armáda nelítostných zabijáků, mocných čarodějů a bývalý kamarád Forge Fletcher (Hugh Grant), potřebuje tým, se kterým by mohl mít aspoň nepatrnou šanci v tomhle úkolu obstát. A protože film vychází z legendární hry Dračí doupě, je jasné, že v jeho partě nesmí chybět drsná válečnice (Michelle Rodriguez), ušlechtilý rytíř (Regé-Jean Page), mág (Justice Smith) nebo druidka (Sophia Lillis).

Vstupné 150 Kč.

Délka akce: 134 minut

Rok výroby: 2023

Datum lokální premiéry: 30. březen 2023