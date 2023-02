Chebský masopust

Sraz všech účastníků letošního masopustního průvodu je, stejně jako v uplynulých letech, ve 13.45 u Západočeského divadla v Chebu. Za zvuků muziky i jiného rozpustilého rachocení a lomození vyrazí průvod na svoji cestu městem ve 14 hodin.

Od divadla se průvod vydá ulicemi Obrněné brigády, Valdštejnovou do Májové ulice, pak třídou Svobody na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Ani letos neporuší masky svoji nepsanou povinnost a před radnicí si vyžádají od představitelů města pro svoji další cestu souhlas k průchodu přes náměstí. Po té bude průvod pokračovat v cestě do Březinovy ulice, Dlouhou ulicí do Jateční ulice a zpět na náměstí. Zde bude v prostoru mezi muzeem a Špalíčkem tradičně pohřben Masopust a vyhlášena nejkrásnější maska.

K masopustnímu obveselení bude v mázhausu muzea po celé sobotní odpoledne vyhrávat kapela Kartáč. Děti se mohou těšit na pohádku. Na všechny, kteří přijdou do masopustního průvodu, budou v nádvoří a v mázhausu muzea čekat dobroty masopustních hodů.

VÍCE INFORMACÍ ZDE