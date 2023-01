V animovaném dobrodružném filmu Mumie od španělského režiséra Juana Jesúse Garcíi Galochy z produkce Warner Bros. Pictures se vypravíme do Egypta, kde se v útrobách země, nachází 3000 let staré město mumií. Z císařského pověření se princezna Nefer musí provdat za Thuta, ale ani jednomu se do toho nechce: Nefer touží po svobodě a Thut je alergický na závazky. Přání bohů je však nevyhnutelné a Thut si bude muset Nefer vzít za pouhých sedm dní a přinést na svatbu starobylý prsten, který mu věnoval faraon.

Mezitím na zemském povrchu lord Silvester Carnaby provádí archeologickou expedici, při níž poprvé najde něco podstatného: egyptskou hrobku, kde kromě několika trofejí najde i snubní prsten. Je to jeho příležitost zapsat se do historie a splnit si svůj sen, ale nepočítá s tím, že tento prsten už má svého majitele...

Když Thut zjistí, že mu prsten někdo ukradl, nezbývá mu nic jiného než se vydat do světa lidí a proniknout do současného Londýna. Doprovází ho jeho mladší bratr Sekhem, osmiletý chlapec, který chce získat zpět Thutův status závodního hrdiny, a Krokodýl, mládě krokodýla a Sekhemův domácí mazlíček, a také Nefer, která využívá příležitosti utéct z manželství a jít za svými sny. Tři mumie se budou muset společně zorientovat v současném Londýně, získat zpět prsten, který ukradl lord Silvester Carnaby, a - což nebylo v plánech Thuta a Nefer - naučit se mít se rádi.

Vstupné 130 Kč.

Délka akce: 89 minut

Rok výroby: 2023

Datum lokální premiéry: 5. únor 2023

Datum světové premiéry: 3. únor 2023