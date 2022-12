Snímek Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody je oslavou jedinečné a nezapomenutelné Whitney Houston. Od mladé gospelové sboristky z New Jersey až po jednu z nejprodávanějších a nejoceňovanějších umělkyň všech dob – taková je inspirativní, dojemná a emocionální cesta životem a kariérou Whitney Houston, kterou si diváci mohou na filmovém plátně vychutnat zároveň s velkolepými vystoupeními a soundtrackem nejoblíbenějších hitů této hudební ikony. Vstupné 130 Kč. Délka akce: 145 minut Rok výroby: 2022 Datum lokální premiéry: 22. prosinec 2022