Štědrý večer. Pro partu zločinců ideální čas na přepadení nechutně bohaté rodiny a provětrání jejího sejfu. Ve svém plánu však nepočítali s velmi nepravděpodobným vousatým hrdinou, který komínem přinese dárky… Šílená noc je drsná akční komedie z dílny producentů Johna Wicka.

Jako by akční Smrtonosná past potkala komedii Sám doma. Taková je Šílená noc, příběh jednoho večera, který se nečekaně zvrtnul. Trávit Vánoce s dominantní matkou (Beverly D´Angelo) jen proto, že je nechutně bohatá a že potřebujete, aby „pustila chlup“, je samo o sobě solidní peklo. Když ale rodinu krátce před štědrovečerní večeří přepadne ozbrojený gang, jehož členové si přejí k Vánocům obsah rodinného trezoru, nastává krize, kterou si nikdo neuměl představit. Naštěstí k přepadení došlo právě v onen kouzelný večer, kdy i otrlí pragmatici aspoň na chvíli věří na zázraky. Je to zároveň noc, kdy jistý vousatý chlapík v červenobílém oblečku prolézá komíny, aby lidem nadělil dárky. Santa Claus (hvězda seriálu Stranger Things David Harbour) je v tomhle filmu životem unavený cynik, který chce mít svou nejtěžší každoroční šichtu rychle za sebou. Že se ocitl v domě, kde ozbrojenci drží rodinu jako rukojmí, mu zpočátku vrásky nedělá, jenže pak ho začne o pomoc prosit nejmladší rukojmí, malá holčička, která na něj ještě věří, a tak si vyhrne rukávy a začne úřadovat. Věřte tomu, že naštvanému Santovi byste se nechtěli dostat do rukou. Tichá noc se zpívat určitě nebude, protože tenhle Santa není žádný svatoušek.

Vstupné 140 Kč.

Délka akce: 111 minut

Rok výroby: 2022

Datum lokální premiéry: 8. prosinec 2022