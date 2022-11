V dávných dobách ovládali naši zemi pohanští bohové a bohyně. Nejen na Valašsku dobře známý bůh Radegast, ale plno jiných – dobrých... i zlých, laskavých i hašteřivých, veselých i vážných. To jsou hrdinové pohádky Největší dar. A kromě nich také svérázní obyvatelé malé valašské vísky. Jak to dopadne, když se bohové začnou plést do života lidem a lidé do života bohům? Zvítězí Morena, bohyně zimy, která na zemi přinese věčný led a mráz, nebo ji přemohou bohyně jara, léta a podzimu? Dozví se nejvyšší bůh Svarožic o Morenině řádění včas a vrátí koloběh čtyř ročních období do rovnováhy? To všechno jsou otázky, na které vám přinese odpověď pohádka Největší dar. Jedno vám ale prozradíme už teď! Ostatním bohům se nakonec podaří Morenu zastavit. Budou k tomu však potřebovat něco daleko silnějšího než svá kouzla. Pomůže jim jedna prostá valašská dívka, která má ten největší dar, na nějž ani Moreniny čáry nestačí!

Vstupné 120 Kč.

Délka akce: 93 minut

Rok výroby: 2022

Datum lokální premiéry: 4. prosinec 2022