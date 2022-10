Film Běžná selhání sleduje příběh tří žen různých generací v průběhu jednoho dne. Každá z nich čelí osobní krizi právě ve chvíli, kdy je město, v němž žijí, zasaženo podivným přírodním úkazem způsobujícím náhodné výbuchy. Dohromady je svede teprve chaos a panika, který znenadání jejich město postihne. Světovou premiéru měl film v rámci slavného filmového festivalu v Benátkách. "Běžná selhání" sledují jeden den v životě tří žen. Hlavní hrdinky se neznají, ale jejich cesty se v kritických momentech setkají, aby si nezištně pomohly ve chvíli, kdy jejich město postihne tajemná katastrofická událost a výbuchy. Hana je čerstvá vdova, která odmítá truchlit, a navíc právě dnes dostala výpověď. Když se porouchá její čtyřnohý společník, robotický pes Arlo po jejím zesnulém muži, vydá se do obchodního centra nechat ho opravit. Na své cestě potká mladou dívku. Je to Tereza, která utekla z nepovedené oslavy vlastních narozenin a před svou příliš pečující mámou. Ta by za každou cenu chtěla, aby Tereza byla šťastná a perfektní. Což ona prostě není. Obchodní centrum zasáhne silný výbuch, Tereza se dá na útěk a při cestě ven najde na požárním schodišti opuštěného chlapce. Je to David, syn Silvy. Silva pochybuje, jestli je dobrá matka, jestli celý její život dává smysl a v návalu paniky zanechá Davida v dětském koutku. Tajemné exploze začnou sílit, zoufalá Silva musí najít svého syna, rebelující Tereza se smířit se svými rodiči a Hana přijmout svůj zármutek.

„Běžná selhání jsou podle mě výjimečný film, moc podobných u nás nevzniká. Scénář jsem přečetla jedním dechem a myslím, že spousta žen se v něm může nají,“ říká k filmu Beáta Kaňoková. „Na scénáři mě zaujala jeho podprahová znepokojivost, pocit, že se něco děje. Pro mě je úžasné, jak režisérka pracuje s pohledem na Prahu a její architekturu jinak, než jsme zvyklí. Myslím, že Běžná selhání by mohl být nejen český, ale evropský film,“ dodává Taťjana Medvecká.