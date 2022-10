Březovský lístek 2022

BŘEZOVSKÝ LÍSTEK je moderně pojatá hudební soutěž ve zpěvu, které se mohou zúčastnit začínající neprofesionální zpěváci ve věku od 7 do 20 let. Do soutěže se mohou přihlásit také pěvecká uskupení. Soutěž je žánrově otevřená, není specifikován či preferován žádný z hudebních žánrů. Březovský lístek má velkou tradici v celém západočeském regionu, 1. ročník se konal již v roce 1982.

Pořadatelem soutěže je město Březová, Kulturní dům a Multifunkční centrum Březová.