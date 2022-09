Princ Mamánek

Pohádka Jana Budaře o princi, který musel dospět v krále. Tak dlouho si rozmazlený princ žil jako mamánek na zámku, až ho jeho otec moudrý král vyslal do světa na zkušenou. Velkou pozornost vzbudilo obsazení přespříliš pečující maminky prince Ludvíka. Po téměř třiceti letech se v roli královny vrátí na plátna představitelka legendární Arabely Jana Nagyová.

Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený je velmi spjatý se svou milující maminkou, královnou Ludmilou. Jenže Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je mu 39 let. Bojí se skoro všeho, do ženění se nežene a většinu života se poflakuje po přepychovém zámku a přilehlých oborách. Moudrý král Radomil mu proto připraví nečekaný dárek – princ se jednoho rána probudí v lese v obyčejných šatech a v doprovodu drsného rytíře Hudrovala se má vydat do světa, aby poznal, co je život a snad konečně dospěl. Na velké dobrodružné cestě ho čekají věci, o kterých zatím jen četl v knihách. Potká mocného čaroděje, zlé čarodějnice, ducha i samotnou paní Smrt . . a možná najde i lásku svého života.

Co na to všechno řekne maminka? A bude spokojený otec král?

Vstupné 120 Kč.

Délka akce: 100 minut

Rok výroby: 2022

Datum lokální premiéry: 27. říjen 2022