Michael Myers, pracovitý zabiják s bílou maskou, mnohokrát přežil vlastní smrt. Teď však dojde i na něj. Aspoň to slibují tvůrci posledního dílu slavné hororové ságy, jejíž finále vstupuje do kin pod výmluvným názvem Halloween končí.

Přes čtyřicet let se Michael Myers marně snaží připravit o život Laurie Strode (Jamie Lee Curtis). Navzdory tomu, že výčet jeho obětí připomíná telefonní seznam, Laurie se vždycky podařilo vyklouznout. Z role bezbranné čekatelky na smrt se navíc během let transformovala v neohroženou bojovnici, která ví, že nejlepší obrannou je útok. Přestože na Michaela připravila celou řadu pastí a některé z nich dokonce úspěšně sklaply, vyřešit problém jednou provždy se jí nepodařilo. Co se týče vzájemné konfrontace, mají prostě oba neskutečnou smůlu. Jenže i ta musí jednou skončit. Stejně jako Halloween.

Vstupné 140 Kč.

Délka akce: 111 minut

Rok výroby: 2022

Datum lokální premiéry: 13. říjen 2022