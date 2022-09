Cirkusový život není jen tvrdá práce, ale i svérázný svět lidí, kteří mají rádi legraci a obětují se pro úspěch v manéži. Film Cirkus Maximum chce divákům zprostředkovat výlet do tohoto světa s pořádnou porcí zábavy. Vhodnou jak pro děti s rodiči, tak pro rodiče s dětmi…

Rodinný film Cirkus Maximum je založen na příběhu rozporu dvou bratrů a jejich otce. Podobné motivy, „biblické“ (Kain a Ábel, Jákob a Ezau), se objevují v literatuře poměrně často, z nejznámějších stačí jmenovat například Hrozny hněvu a Kmotra. S tím druhým má Cirkus Maximum společný prvek tzv. široké rodiny, vedené otcem. Na rozdíl od Sicílie, v Čechách se tento typ rodiny zachoval v podstatě pouze v komunitě světských a cirkusových umělců. Historie slavných českých cirkusových rodů je dobře známa. I do cirkusových rodin však doráží nová doba a tak, když si otec Ferdinand, principál, trpce postěžuje, že dříve cirkusy držely pohromadě jako rodina, dnes rodina držící pohromadě je jak cirkusová atrakce, musí se všichni zamyslet nad tím, jak zachránit mezinárodní cirkusový festival a vlastně i Cirkus Maximum… Ve filmu divák uvidí špičková světová artistická čísla klasického cirkusu. Uvidí je ale trochu jinak, než jak byl zvyklý z živého cirkusu, starších filmů nebo z televize. Nahlédne do zákulisí, příprav, díky moderní technice uvidí často nebezpečná a náročná vystoupení z pohledu jejich aktérů. To vše bez počítačových triků, naživo, v reálném světě a čase.

Vstupné 130 Kč.

Délka akce: 97 minut

Rok výroby: 2022

Datum lokální premiéry: 13. říjen 2022

Datum světové premiéry: 13. říjen 2022