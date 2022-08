V rámci oslav 700 let od připojení Chebska k zemím Koruny české připravila Galerie 4 ve spolupráci s Městem Cheb workshop pro návštěvníky oslav.

V pátek 9.9. proběhnou v Galerii 4 na Františkánském náměstí workshopy pro školy

od 8:30 do 12:30, jsou zaměřeny na výtvarné činnosti pro všechny věkové kategorie.

V sobotu 10.9. zveme na tvůrčí akci širokou veřejnost od 10:00 do 15:30.

Obrazárna, velkoformátové omalovánky dobových oděvů, je určena pro věkovou kategorii od 12 let.

Koruny a korunky, tvorba jednoho z korunovačních klenotů od 7 let.

Tvůrčí a interaktivní workshop Domky a domečky je určen dětem od 3 let a jejich rodiče.