Paddleboardy na Jesenici u Chebu

Třídenní paddleboardové závody s programem pro veřejnost na koupališti Dřenice na přehradě Jesenice.

Fandíme, závodíme, testujeme paddleboardy a bavíme se!

"Finále Českého poháru v paddleboardingu 2022"

"MČR v paddleboardingu na Dragon SUP"

"MČR v para-paddleboardingu"

Paddlebpoardový prodloužený víkend zve všechny příznivce paddleboardingu na Finále Českého poháru v paddleboardingu 2022.

V areálu koupaliště Dřenice se nachází zázemí pro návštěvníky a diváky. Bude zde i možnost vyzkoušet paddleboarding pro veřejnost a zapůjčit si ve stánku zkuspaddleboard.cz. Během závodů budou na místě i další stánky s paddleboardy a příslušenstvím nebo módou.

Přihlásit do závodu se může i veřejnost. Veškeré informace najdete na webu nebo přímo na místě.

V sobotu 20.8. proběhne i MČR v paddleboardingu na Dragon SUP a MČR v para-paddleboardingu.

Večer bude hudební program.



Časový harmonogram:

19.8. – pátek – povinné PFD (vesta/ Restube)

11.00 – 13.30 = registrace

14.15 = Zahájení závodu a předzávodní meeting TECHNICAL RACE

15.00 = TECHNICAL RACE

19.00 = vyhlášení vítězů TECHNICAL RACE



20.8. – sobota

09.15 – 10.30 = registrace

11.30 = předzávodní meeting SPRINT, MČR v PARA-PADDLEBOARDINGU – sprint

12.00 = SPRINT

15.00 = předzávodní meeting MČR v PARA-PADDLEBOARDINGU – sprint

15.30 = SPRINT – MČR v PARA-PADDLEBOARDINGU

16.30 = předzávodní meeting DRAGON SUP – sprint

16.45 = SPRINT MČR DRAGON SUP

17.15 = předzávodní meeting MČR v PARA-PADDLEBOARDINGU – long distance

17.30 = LONG DISTANCE – MČR v PARA-PADDLEBOARDINGU

17.45 = předzávodní meeting DRAGON SUP – long distance

18:00 = LONG DISTANCE – MČR DRAGON SUP

19.30 = vyhlášení vítězů ve SPRINT, MČR DRAGON SUP overall, MČR v para-paddleboardingu



21.8. – neděle – povinná leash a PFD (vesta/Restube)

09.00 – 10.00 = registrace závodníků

10.30 = předzávodní meeting LONG DISTANCE

11.00 = LONG DISTANCE (děti, hobby a dragon) 4-5km

13.00 = LONG DISTANCE (open a junioři) 12km

16.15 = vyhlášení vítězů v LONG DISTANCE