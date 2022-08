Výstava k jubileu školy představuje porcelánové výrobky, které malovali studenti této školy. Expozici tvoří školní práce z 20. – 80. let 20. století, nejvíce zastoupené jsou pak práce ze 20. až 40. let, tedy výrobky, které malovali němečtí studenti této školy. Jde o unikátní soubor, ve sbírkách jiných organizací se podobná sbírka prací německých studentů nenachází. Do sbírek muzea se předměty dostaly téměř jistě v době, ze které pocházejí.

