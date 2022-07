After: pouto

Čtvrtá a poslední kapitola světového fenoménu After zastihne Tessu a Hardina na rozcestí: Bude Tessa pokračovat ve snaze zachránit Hardina a jejich vztah, nebo je čas zachránit sebe? Zatímco Hardin zůstává po svatbě své matky v Londýně a propadá se hlouběji do temnoty, Tessa se vrací do Seattlu a čelí tragédii. Pokud chtějí, aby jejich láska přežila, budou muset nejprve zapracovat sami na sobě. Zavedou je ale jejich cesty zpět?