Pohádka Zakletá jeskyně vypráví pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou uložené vzácné poklady. Je mezi nimi i obyčejná sůl, kterou lidé potřebují nejvíce. Jsou zde však i drahokamy, ale toho, kdo by chtěl některý z nich odnést, postihne dávná kletba. Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si z ní můžou vzít tolik soli, kolik potřebují, ale z rubínové síně v samém středu jeskyně si nesmí nic odnést. Toho, kdo si rubíny vezme, postihne kletba. Rychtářova dcera Lena přesto po tomto vzácném drahokamu z hlubin jeskyně zatouží a i přes varování sestry Ady nedokáže svou touhu překonat. Její lehkovážný čin tak uvede do pohybu události, jejichž následky naruší křehkou rovnováhu celého království a postihnou i Lenu. Zakletou Lenu dokáže osvobodit pouze člověk s dobrým srdcem, který vrátí ukradený rubín zpět do srdce jeskyně. Ten nyní zdobí koruny zlé královny Berty. Podařilo by se to snad pouze jejím dvěma nevlastním synům, princům Zachovi a Cyrilovi. Ti jsou však plní pýchy a marnivosti a o neštěstí ostatních se nestarají. Když z vůle macechy Berty o všechno sami přijdou a stanou se závislými na pomoci ostatních, pak teprve pochopí, že je jejich povinností bojovat za spravedlnost pro všechny. Jejich odměnou je nejen to, že najdou vlastní odvahu, laskavost, schopnost obětovat se, ale i zjištění, že objeví pravou lásku.